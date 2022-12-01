МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30% превосходят объемы прошлого года, в лидерах — Краснодарский край, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РЖД запустят поезда к Северному Сиянию

"Продажи туров по России на период новогодних праздников в этом году на 20-30% превосходят объемы прошлого года и уже превысили показатели доковидного 2019 года. Лидер предпочтений среди регионов не изменился – больше всего россиян хотят провести новогодние праздники в Краснодарском крае", — рассказали в АТОР.

Там отметили, что главными причинами всплеска спроса на туры по России стали отсутствие ковидных ограничений в России, удорожание новогодних туров по зарубежным направлениям и выездного туризма в принципе, а также сложности с логистикой и визами по многим популярным у россиян зарубежным новогодним направлениям.

"Пик продаж на новогодние праздники уже наступил. Самые активные продажи будут идти до 6-10 декабря. По Подмосковью этот период может быть дольше из-за традиционно короткой глубины продаж по этому направлению. Впрочем, по большинству самых популярных внутренних новогодних направлений постепенно возникает дефицит хороших мест размещения", — добавили в ассоциации. Россиянам придется платить за визу на Кипр

Эксперты сообщили, что средний чек тура на новогодние праздники по России сейчас составляет около 55-60 тысяч рублей на двоих на четыре ночи без перелета. При этом в АТОР отмечают рост цен на проживание в объектах размещения в прибрежном кластере Краснодарского края, который составил около 10%, в горах – до 20% год к году. Туры в Санкт-Петербург за год подорожали на 10-20%, а в Москву и Подмосковье — на 15–20%.

"Несмотря на общий рост спроса на внутренние направления в эти новогодние праздники, некоторые направления пока фиксируют спад турпотока. Больше всего упал спрос на Крым. Главная проблема – закрытый аэропорт… Стоит отметить, что несмотря на спад, туры в Крым на новогодние праздники все же бронируются. Средний чек – около 50 тысяч рублей на двоих на четыре дня без стоимости дороги. Это примерно на 8-10% меньше, чем в прошлом году", — указали в АТОР.