МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ утвердило требования к гостиницам, хостелам, домам отдыха в сфере сельского туризма, соответствующий приказ зарегистрирован Минюст РФ и размещен сайте МЭР. Туроператоры рассказали, как подорожали отели на Новый год

"Благодаря принятому решению сельскохозяйственные товаропроизводители получили право оказывать услуги в сфере сельского туризма. В том числе с использованием средств размещения, расположенных в сельской местности", — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Документом предусмотрено, что средства размещения туристов в сельской местности должны быть обеспечены горячим и холодным водоснабжением. В районах с перебоями водоснабжения необходимо предусмотреть минимальный запас воды не менее чем на сутки. Также обязательным требованием является наличие бесплатного предоставления питьевой воды — в кулере или бутилированной.

Кроме того, сельские гостиницы должны быть оснащены искусственным освещением как в помещении, так и снаружи здания, в том числе аварийным; системой отопления и вентиляцией. Минэкономразвития разработало рекомендуемые требования к санитарным объектам общего пользования, минимальной площади помещения для проживания туристов, оснащению жилья, в том числе по размерам спальных мест и комплектации.

"С учетом растущего интереса со стороны туристов к агро и сельскому туризму, подготовка такого рода требований — крайне своевременный шаг. Зачастую прекрасным и интересным с туристической точки зрения сельским объектам не хватает понимания — что и как надо сделать для обеспечения безопасного, настоящего гостеприимства", — прокомментировала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Установленные требования являются первым шагом к регулированию деятельности гостиниц на сельхозместностях, используемых в туристических целях. Требования разумные и не обременительные для тех фермеров, кто действительно собирается принимать туристов и развивать сферу гостеприимства", — подчеркнул директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.