МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Таиланд на прямых чартерных и регулярных рейсах доступен в наступившем зимнем сезоне жителям 15 регионов России, на сегодняшний день стартовали практически все заявленные чартерные программы туроператоров, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Из Нижнего Новгорода в декабре запустят рейсы в Дубай

"Таиланд на прямых чартерных и регулярных рейсах доступен в наступившем зимнем сезоне жителям 15 городов России… На сегодняшний день практически все заявленные чартерные программы туроператоров на Пхукет и в Паттайю уже успешно стартовали. Старт ждет только одна программа — 4 декабря стартует полетная программа из Петербурга на Пхукет. А сегодня, 2 декабря, старт программы из Уфы на Пхукет", — сообщили в ассоциации.

Там рассказали, что на сегодняшний день наибольшую активность на таиландском направлении проявляют пять туроператоров – Anex Tour, "Интурист", Coral Travel, Fun&Sun и Pegas Touristik. "Эти туроператоры формируют туры на Пхукет и в Паттайю на чартерных рейсах авиакомпаний Azur air и "Икар". Самая широкая география вылетов представлена у Anex Tour, который грузит борта вместе с "Интуристом", у Coral Travel и Fun&Sun, которые также грузят борта Azur air вместе", — уточнили в АТОР.

С Coral Travel и Fun&Sun можно будет улететь на Пхукет и в Паттайю из 13 городов России – это Москва, Петербург, Казань, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Омск, Самара и Тюмень. С Anex Tour — из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Владивостока и Кемерово. У Pegas Touristik география вылетов представлена пятью городами — Москва, Хабаровск, Красноярск, Новосибирск и Иркутск.

"Помимо чартерных рейсов, Таиланд и Россию связывают регулярными рейсами "Аэрофлот" и S7. Нацперевозчик предлагает прямые перелеты в Бангкок и на Пхукет из четырех городов – Москвы, Красноярска, Новосибирска и Владивостока. А S7 летает в Бангкок из Иркутска", — сказали в АТОР. Там уточнили, что пакетные туры на базе этих авиакомпаний формируют все туроператоры, которые работают на таиландском направлении, в том числе и те, кто продает туры на чартерных рейсах.

В ассоциации сообщили, что цены на отдых в Таиланде максимально приближены к значениям 2019 года. Цены на путевки начинаются от 100 тысяч рублей на двоих. "Доступность Таиланда привела к росту спроса на отдых в этом азиатском королевстве. Все рейсы из разных городов России в Таиланд отправляются полными", — отметили в АТОР.