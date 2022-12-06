МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Бывший руководитель департамента Минвостокразвития Сослан Абисалов занял пост главы глава департамента реализации проектов в туризме в Министерстве экономического развития России, следует из публикации на портале ведомства. Эксперт предложил контролировать качество российского винного туризма

Ранее на официальном сайте Минэкономразвития появилась информация, что Сослан Абисалов стал руководителем департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Отмечается, что он будет подчиняться замглавы МЭР Дмитрию Вахрукову.

Ранее Абисалов руководил департаментом Арктической зоны России и реализации инфраструктурных проектов министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.