Сослан Абисалов станет главой департамента по туризму в МЭР
Сослан Абисалов возглавит департамент реализации проектов в туризме в Минэкономразвития
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Бывший руководитель департамента Минвостокразвития Сослан Абисалов занял пост главы глава департамента реализации проектов в туризме в Министерстве экономического развития России, следует из публикации на портале ведомства.
Ранее на официальном сайте Минэкономразвития появилась информация, что Сослан Абисалов стал руководителем департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Отмечается, что он будет подчиняться замглавы МЭР Дмитрию Вахрукову.
Ранее Абисалов руководил департаментом Арктической зоны России и реализации инфраструктурных проектов министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
https://1prime.ru/tourism/20221206/839071073.html
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