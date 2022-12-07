МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития России до конца года намерено распределить финансирование между туроператорами, которым положены субсидии за вывоз туристов из-за рубежа после введения странами Евросоюза ограничения на полеты, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. В ГД поддержали поправки, которые обезопасят туристов от сгорания средств

"Планируем закрыть вопрос с компенсациями за вывоз туристов из стран Запада после введения ограничения на полеты. У нас проект распоряжения о выделении 3,5 миллиарда рублей на выплаты туроператорам внесён на рассмотрение в правительство. Одновременно с этим сами заявки от туроператоров до конца недели собирает Ростуризм. Совершить проверку документов и распределить финансирование рассчитываем до конца года", — сказал Решетников, выступая на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России.

В конце мая пресс-служба кабмина сообщила, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в 6 миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз российских туристов из-за рубежа. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В конце августа в пресс-службе Ростуризма РИА Новости сообщали, что ведомство планирует в октябре начать выплачивать субсидии туроператорам за вывоз туристов из-за рубежа. Но средства так и не были выплачены.

МЭР также ожидает, что долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сократится в декабре до 1,5 миллиарда рублей.

"Прорабатываем вопросы возвращения средств гражданам за отмененные туры. Речь идет о договорах заключенных до конца февраля этого года. В 2020 году в ситуации с ковидными ограничениями на полеты туроператорам дали отсрочку. В ближайшее время законопроект на рассмотрение Госдумы пройдет второе чтение, 13 декабря. В соответствии с редакцией, которая выходит на это число, правительство получит право на принятие аналогичных мер. И мы рассмотрим целесообразность принятия этих мер с учетом суммы задолженности и анализа последствий", — сказал Решетников.

Он добавил, что в апреле 2022 года задолженность была на уровне 40 миллиардов рублей, а в октябре она уменьшилась до 10 миллиардов.

"По оценкам специалистов, в декабре она снизится до 1,5 миллиарда рублей. Посмотрим, что это за туроператоры, в каком состоянии, и после этого будем предлагать правительству варианты решения вопроса", — заявил министр.