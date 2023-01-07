МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Ряд российских туроператоров получил от принимающих компаний в Таиланде сообщения об ужесточении ковидных правил с 9 января, при этом официального приказа о ковидных ограничениях пока нет, но если он будет принят, то приведет к существенному снижению турпотока, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Российских туроператоров уведомили об ужесточении ковидных норм в Таиланде

Ранее в субботу ряд российских туроператоров получил письма от принимающих компаний Таиланда, в которых говорится о том, что кабинет министерства здравоохранения страны экстренно принял правки по въезду туристов в Таиланд. Изменения вступают в силу 9 января 2023 с 01:00. На срок до 31.01.2023 16:59. С этого времени всем иностранным туристам старше 18 лет потребуется сертификат вакцинации или справка о перенесенном заболевании. При этом официальной информации от российского офиса туристического управления Таиланда пока нет.

"Туроператоры, работающие на направлении, неоднозначно восприняли поступающую информацию о нововведениях, но констатировали, что новые правила, если они будут официально подтверждены приказом властей королевства, однозначно приведут к существенному снижению объемов турпотока в Таиланд, который только-только набрал хороший темп. Дело в том, что большинство сертификатов вакцинации у россиян закончились в ноябре-декабре 2022 года", — сообщили в ассоциации.

Там добавили, что в особенно непростой ситуации оказались туристы, которые должны отправиться в Таиланд в ближайшие дни, но при этом не имеют сертификатов вакцинации. "В данном случае, речь будет идти уже об аннуляции или перебронировании купленных туров", — указали в АТОР.