МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Туристов могут не пустить на ряд стыковочных рейсов в Таиланд без сертификата вакцинации, их, например, требует авиакомпания Qatar Airways, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В Azur Air рассказали, что потребуется для регистрации на рейс в Таиланд

"Qatar Airways требует от туристов, собирающихся в Таиланд, сертификат вакцинации (срок — любой, но минимум 14 дней). И это является для многих проблемой. Qatar Airways, как и ряд других авиакомпаний, следуют информации на сайте IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта — ред.). Там сейчас опубликованы данные от 7 января, когда Таиланд планировал пускать туристов по сертификатам вакцинации. Когда данные у IATA обновятся, сказать сложно", — сообщили в АТОР.

Там уточнили, что между тем все российские авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в Таиланд, руководствуются телеграммой, полученной уже 8 января. В ней сказано, что для въезда разрешены либо сертификаты, либо экспресс-тест на ковид в аэропорту прибытия. "То есть с посадкой на рейсы у туристов без сертификатов никаких проблем не будет, а тестов сдавать по прилету, равно как и показывать сертификаты, не придется", — указали в АТОР.

При этом власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от ковида для посещения королевства. Об этом ранее в понедельник сообщил журналистам заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутхин Чанвиракун.

В ассоциации пояснили, что российские авиакомпании новую телеграмму про отмену требований пока не получали. "Как только она появится, перевозчики обновят информацию. Пока же проблем с посадкой на рейс для непривитых туристов нет. Есть они пока только у тех, кто летит в Таиланд с пересадкой в Дохе", — сказали в АТОР, подчеркнув, что туристам стоит перед полетом уточнять правила на сайте своей авиакомпании.

Управление гражданской авиации Таиланда ранее объявило о возвращении с 9 по 31 января требования предъявлять сертификаты о полной вакцинации от ковида для всех прибывающих в королевство лиц старше 18 лет. Кроме того, путешественники могли предъявить медицинскую справку о выздоровлении, полученную не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвод с указанием причин. Вместе с тем туристы, у которых нет указанных документов, могли в случае необходимости сдать анализ на наличие инфекции по прибытии в Таиланд.