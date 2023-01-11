МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российских туроператоров пока официально не уведомляли об инициативе властей Таиланда начать летом взимать с иностранных туристов сбор в 300 батов (около 9 долларов) при въезде в страну, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Таиланд планирует ввести сбор для иностранных туристов

Власти Таиланда планируют начать взимать такой сбор с иностранных туристов, прибывающих в страну, начиная с июня 2023 года, заявил ранее в среду министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. Собранные средства власти намерены использованы для поддержки туристов, пострадавших от несчастных случаев, и для развития туристических направлений.

"Никого ни о чем не уведомляли. Про этот сбор говорят уже несколько лет. Названа очередная дата", — сказала Ломидзе.

В свою очередь в пресс-службе туроператора "Интурист" агентству также сообщили, что официальный приказ о сборе с туристов еще не выпущен. "Соответственно, непонятно, как будут взимать этот сбор: на месте или его можно будет включить в стоимость тура", — подчеркнули в компании. При этом там считают, что если сбор будет действительно введен этим летом, то на спрос на поездки в Таиланд он, скорее всего, не повлияет.

"В июне минимальная стоимость путешествия в Таиланд на двоих составит от 170,5 тысячи рублей на двоих в отель "три звезды" в Паттайе. Большинство наших соотечественников предпочитают бронировать более дорогие пляжные отели — категорий четыре и пять звезд. Учитывая, что направление из-за долгого и недешевого перелета "не бюджетное", то введение нового налога вряд ли повлияет на спрос", — добавили в "Интуристе".

Предложение о туристическом сборе было впервые рассмотрено в прошлом году. Туризм — важный сектор для экономики Таиланда, до ситуации с ковидом на него приходилось около 12% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.