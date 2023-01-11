МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Туристический поток по России на новогодние праздники ненамного, но все же превзошел показатели аналогичного периода годом ранее, и составил, по предварительным данным, 10,3 миллиона человек, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Глава АТОР прокомментировала сообщения о туристическом сборе в Таиланде

"По предварительным данным от региональных администраций, в новогодние праздники (период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года), туристический поток в целом по России (включая экскурсантов в ряде регионов с развитой музейной и усадебной инфраструктурой) составил порядка 10,3 миллиона человек", — сообщили в АТОР, уточнив, что в 2022 году на новогодние каникулы по стране путешествовало 10 миллионов человек.

Там также уточнили, что не все региональные администрации располагают итоговыми данными о турпотоке в праздничную декаду. С учетом этого, в числе предварительных лидеров — Москва, которая приняла более 2 миллионов туристов и экскурсантов. Рост турпотока год к году тут составил 8%. В числе лидеров также Московская область, которая приняла 2 миллиона туристов и осталась на уровне прошлого года.

В лидерах также Санкт-Петербург. Северная столица, по предварительным прогнозам, приняла более 1 миллиона туристов и экскурсантов, рост турпотока составил 7% по сравнению с прошлым годом. За ней следует Тверская область, которую посетили 700 тысяч туристов, что выше на 21% прошлогодних показателей. На пятом месте Краснодарский край. Туда отправилось 430 тысяч туристов, 200 тысяч из которых – в Сочи, рост турпотока — 2%.

"Возможно, что с учетом вновь поступающих данных от регионов данные по совокупному турпотоку в России на Новый год и каникулы 2023 году будут корректироваться в большую сторону", — заключили там.