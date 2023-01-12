МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Бесплатная антиковидная прививочная кампания возобновилась в Таиланде, и туроператоры из России готовы предлагать своим клиентам соответствующую услугу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Глава АТОР прокомментировала сообщения о туристическом сборе в Таиланде

"Вакцинация в Таиланде (вакцина Pfizer) проводится бесплатно для местных жителей и иностранцев с начала пандемии (ковида — ред.). Спрос на эту услугу со стороны в том числе российских туристов был тогда огромным. После того как распространение вируса пошло на спад и были отменены все ковидные ограничения, массовая потребность в вакцинации, конечно, отпала. И вот сейчас в Таиланде вновь запускают кампанию по вакцинации", — сообщили в АТОР.

"За зарубежными вакцинами сейчас едут в основном в Армению, Стамбул. Но Таиландом в качестве вакцинного направления тоже интересуются. И туроператоры готовы включать в свои программы по Таиланду услугу помощи в организации вакцинации", — добавили там.

В ассоциации уточнили, что туристы могут выбрать для вакцинации любую клинику, где делают прививки от ковида.