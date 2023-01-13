МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Путевки из России в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Таиланд с вылетом в конце января дешевле посленовогодних на 8-12%, в то же время турпакеты в Венесуэлу и на Шри-Ланку подорожали на 23% и 51% соответственно, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В АТОР сравнили стоимость туров по России и зарубежных поездок

Там рассказали, что по сравнению с минимальными ценами на десятидневный отдых на пляжных направлениях с вылетами после Нового года стартовые цены на турпакеты с вылетами в конце января 2023 года выросли по ряду направлений.

"Это, например, Гоа (+5%), Венесуэла (+23%), Шри-Ланка (51%). В последних двух случаях такая разница стартовых цен объяснима не тем, что отели "подняли цены", а тем, что все дешевые направления к моменту запроса были раскуплены. Минимальные цены на Кубу и Мальдивы остались практически без изменений", — указали в ассоциации.

В тоже время, по данным АТОР, стартовые цены на турпакеты в Египет упали по сравнению с началом месяца на 2,5%, в Бахрейн – на 3%, в Таиланд – на 8%, в Катар – на 9%. "Удешевление по ОАЭ составило целых 12%. Тут, вероятно, дело в том, что европейский спрос на ОАЭ сильно упал. Стартовые цены на Сейшелы в конце января ниже на 19%, чем в начале месяца", — уточнили в ассоциации. Глава АТОР прокомментировала сообщения о туристическом сборе в Таиланде

"Среди направлений с пляжным отельным отдыхом лидерство по минимальной цене пакетного тура на 10 ночей на двоих по-прежнему у Египта, на втором месте – ОАЭ. В обеих этих странах в конце января можно отдохнуть меньше, чем за 100 тысяч рублей на двоих. В категорию 100-150 тысяч рублей за пакетный тур на 10 ночей на двоих с вылетом в конце января 2023 года вошли Гоа (Индия), Бахрейн и Таиланд", — добавили в АТОР.

Эксперты отметили, что от 150 до 200 тысяч рублей за десятидневный пакетный тур на двоих в конце января 2023 года нужно отдать при покупке тура на Шри-Ланку, Мальдивы, в Венесуэлу, на Кубу и Сейшелы. А вот Венесуэла в конце января уже дороже 200 тысяч рублей.