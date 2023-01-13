К "Госуслугам" подключат классификацию гостиниц и пляжей
АТОР: классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей подключат к "Госуслугам"
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Классификация гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей будет вестись на новой интернет-платформе, с помощью нее можно будет работать и через "Госуслуги", говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В связи с передачей Минэкономразвития РФ функций Ростуризма, ведение единого перечня аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей будет вестись на новой интернет-платформе с возможностью работы через "Госуслуги", — указали в ассоциации.
Уточняется, что реестр организаций, классифицирующих отели, пляжи и трассы, переводится с портала классификация-туризм.рф на платформу государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности".
Как отметили в АТОР, это даст возможность подавать заявки на включение организации в реестр аккредитованных организаций через "Госуслуги".
Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития.
https://1prime.ru/tourism/20230113/839468269.html
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