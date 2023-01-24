МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Минэкономразвития предлагает освободить от НДС внутренние и въездные туристические поездки по России с этого года и до июля 2027 года, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Минэкономразвития создаст "Карту туриста" для иностранцев

"Еще одно предложение касается работы туроператоров. Они столкнулись с проблемой. У нас в июле был подписан закон об обнулении НДС для гостиниц… А ранее до этого мы с вами обнулили НДС для многих железнодорожных и авиаперевозок. В результате у нас туроператоры, которые оптом по факту приобретают места в гостиницах и заказывают перевозки, сами они НДС по-прежнему платят. Получается, у них входящий НДС нулевой, а исходящий НДС они должны платить 20% со всей суммы", — сказал Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Он подчеркнул, в этой связи крупные системные туроператоры начали проигрывать конкуренцию либо небольшим компаниям, либо платформенным решениям, которые работают по другим схемам.

"Мы в правительстве проработали предложение освободить от НДС туристический продукт, но только если он идет на внутренние поездки или въездной туризм. Предлагаем меру запустить задним числом с 1 января этого года и продлить до июля 2027 года. Просим поддержать инициативу", — сказал Решетников.