МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ компенсировало туроператорам расходы на вывоз туристов из-за рубежа весной 2022 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании у президента России Владимира Путина. Власти Приамурья предложили увеличить компенсации затрат на постройку ферм

В конце декабря в пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что в рамках второго отбора заявок на субсидии из федерального бюджета за вывоз из-за границы туристов в связи с недружественными действиями отдельных иностранных государств были одобрены заявки от 26 туроператоров на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. На тот момент Федеральное казначейство осуществляло технические выплаты на расчетные счета туроператоров.

"Закрыли тему с компенсацией туроператорам расходов на вывоз туристов из-за рубежа в феврале-мае из-за действий недружественных стран", — сообщил Решетников во вторник.

Министр также отметил, что в конце года были поддержаны более 1,5 тысяч предпринимателей в Крыму и Севастополе, которые столкнулись с падением туристического потока. Средства региону в начале ноября выделил кабмин после ЧП на Крымском мосту, а также в связи с закрытием аэропорта.