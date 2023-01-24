МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Минэкономразвития разработает план мероприятий по реализации концепции развития круизного туризма в России, в их число войдут строительство и ремонт судов, причальных стенок, речных вокзалов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у президента Владимира Путина. МЭР подготовило новую программу кредитования для турбизнеса

"На недавнем совещании в правительстве Минэкономразвития было поручено совместно со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и бизнесом, что самое важное, подготовить проект плана мероприятий по реализации концепции развития круизного туризма в России в период до 2024 года", — сказал Чернышенко.

Он указал, что круизная отрасль захватывает сразу несколько сфер. "В том числе здесь работа Минпромторга, с точки зрения организации производства этих судов и формирования спроса, нормативки по утилизационному сбору. Здесь и перспективные технологии, поскольку Минобрнауки создает такие технологии, которые позволяют нашим предпринимателям делать экологически чистые электрические суда, например. Большая работа касается инфраструктуры, причальных стен, речных вокзалов", — добавил он.

Вице-премьер подчеркнул, что проект мероприятий будет синхронизирован со всеми государственными программами, которые были ранее запущены в этой сфере.