МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Соглашение о безвизовых групповых поездках из Приморья в Китай может возобновить действие 8 февраля, сообщил глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский. "Интер РАО" установило рекорд по экспорту электроэнергии в Китай и Монголию

Ранее Крепский заявлял, что все необходимые мероприятия российских ведомств и их китайских коллег для возобновления безвизовых поездок могут быть завершены к 23-24 января. До повторного вступления договора в силу для пересечения границы северо-восточных провинций КНР и Приморского края будет строго требоваться виза, отметил глава агентства по туризму.

"Ориентировочно на 8 февраля запланировано заседание межведомственной комиссии в рамках которого будет утверждена действующая процедура реализации соглашения между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках… О результатах заседании комиссии будет сообщено дополнительно", — говорится в публикации в телеграм-канале Крепского.

По сообщению главы агентства по туризму, к концу января удалось получить "основные согласования государственных контролирующих органов" для безвизовых поездок в Китай. Еще не утвержден механизм регистрации списков тургрупп. Это займет дополнительное время из-за приуроченных к китайскому Новому году выходных в КНР, отметил Крепский.

С 8 января возобновилось пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь — Краскино и Пограничный — Суйфэньхэ. В генеральном консульстве РФ в городе Шэньян РИА Новости рассказали, что с восьмого же числа ограничения на въезд в КНР сняты для всех граждан РФ, имеющих действующие визы.

Китай с 8 января 2023 года отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Выезжающие в Китай должны сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР. Лицам с отрицательным результатом теста более не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии.