МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия по итогам года заняла третье место по турпотоку в Таиланд среди неазиатских стран, а число её туристов, посетивших страну за год, выросло в 14 раз, до 435 тысяч человек, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Названы причины роста потока российских туристов на Мальдивы

В ассоциации, ссылаясь на данные министерства туризма и спорта Таиланда, уточнили, что за 2022 год страну посетили 11,2 миллиона иностранных туристов. Лидером по турпотоку стала Малайзия, оттуда в Таиланд приехали почти 2 миллиона туристов. "Вклад России – бронза среди неазиатских стран и только 9-е место в общем турпотоке", — указали в АТОР.

"Согласно таиландской статистике, которую предоставили в московском офисе туристического управления Таиланда (ТАТ), по итогам года Таиланд принял 435 тысяч туристов из России. Это на 1314% больше значений 2021 года (30,8 тысячи), указали в ассоциации.

Там добавили, что самыми популярными стали последние месяцы года — в ноябре туристов из РФ насчитывалось 109,4 тысячи человек, а в декабре 2022 года — 183,1 тысячи. В то же время меньше на курорты Таиланда ездили весной и летом — лишь по 9,2 тысячи туристов из России в самые "лучшие" март и август.

Также, по информации ассоциации, в наступившем году Таиланд ставит своей целью принять от 900 тысяч до 1 миллиона туристов из РФ.