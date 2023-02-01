МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Туристический поток на три горнолыжных курорта, которые находятся под управлением института развития "Кавказ.РФ" — "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" — вырос на 17% по итогам года, говорится в сообщении министерства экономического развития РФ. ФАС получила ходатайство о согласии на покупку "Архыза" компанией с Кубани

"По итогам 2022 года три курорта под управлением "Кавказ.РФ" в общей сложности посетили более 1,3 миллиона человек. Средний прирост по сравнению с предыдущим годом составил 17%", — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что лидером по турпотоку стал "Архыз", на курорте за год отдохнули более 740 тысяч гостей, прирост составил 8%. "Эльбрус" принял на 31% больше посетителей – более 560 тысяч гостей, "Ведучи" — на 25%.

"Важно, что прирост турпотока коррелирует с развитием инфраструктуры курортов Северного Кавказа. За 2022 год введено в эксплуатацию восемь объектов инфраструктуры и инженерных сетей, в том числе гараж ратраков и лавинозащитная дамба на "Архызе", торговые ряды и парковка на "Эльбрусе", построены две горнолыжные трассы на "Ведучи", — сказал замминистра экономического развития Сергей Назаров, слова которого привели в сообщении.

Он добавил, что в планах на текущий год – запустить на курортах три новые канатные дороги и новые трассы: восемь на "Эльбрусе" и 12 на "Ведучи". Назаров подчеркнул, что продолжится строительство новых зон катания на "Эльбрусе" и "Ведучи", а также начнется возведение нового курорта "Мамисон".

"Планируется, что до 2025 года протяженность трасс "Эльбруса" увеличится с 17 до 35 километров, добавится не менее пяти канатных дорог. К открытию курорта "Мамисон" в горнолыжном сезоне 2024/2025 предполагается построить базовую инфраструктуру: две канатные дороги и 20 километров горнолыжных трасс. На "Ведучи" к 2025 году будут введены в эксплуатацию 13 новых горнолыжных трасс и четыре канатных дороги", — указали в Минэкономразвития.

"Кавказ.РФ" — государственный институт развития, который работает в Северо-Кавказском федеральном округе. Компания, в частности, строит и развивает горные курорты.