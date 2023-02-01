МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Власти Катара обновили правила въезда для иностранных туристов, с 1 февраля путешественникам нужно будет предъявить местную медицинскую страховку, что может вызвать определенные сложности у россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Катар заинтересовался заводом "Лукойла" на Сицилии, сообщили СМИ

Там уточнили, что о нововведении российские туроператоры узнали в среду от своих принимающих компаний в Катаре. Катарские партнеры со ссылкой на решение министерства здравоохранения страны сообщили туроператорам следующее: "С 1 февраля 2023 года все туристы, приезжающие в Катар, должны быть застрахованы полисом медицинского страхования, выданным медицинскими страховыми компаниями, зарегистрированными в министерстве здравоохранения Катара (MOPH Qatar)".

В сообщении катарских принимающих компаний российским туроператорам уточнено, что страховка оформляется на 30 дней, независимо от продолжительности отдыха. Ее стоимость составит 50 катарских риалов (960 рублей). Страховка будет покрывать только экстренные услуги и несчастные случаи. А ее наличие будут проверять при прохождении границы в аэропорту. Принимающие компании рекомендуют приобретать страховку заранее, чтобы избежать задержек по прибытии в Катар. Ее можно купить онлайн или в аэропорту.

"В связи с нововведением организованным туристам из России придется оплачивать сразу две страховки. Российскую, которая уже входит в турпакет, и катарскую. Но главную сложность нововведения для россиян туроператоры видят в способе приобретения катарской страховки", — указали в АТОР, уточнив, что купить страховку онлайн россияне не смогут, поскольку ее нужно оплатить картой международных платежных систем.

В этой связи туроператоры надеются, что страховку можно будет покупать по прибытии и ее наличие не станет условием посадки на рейс в Катар. "Туроператоры ждут официальных разъяснений от Qatar Tourism", — заключили в ассоциации.