МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Продления на 2023 год действия постановления правительства, которое давало российским туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за несостоявшиеся из-за пандемии туры, не планируется, Минэкономразвития ждет от туррынка предложения по вариантам покрытия задолженности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. МЭР анонсировало появление новой туристической ОЭЗ в Кузбассе

"Продления постановления 1073 не планируется. Отсрочка по выплате долгов российским туристам действовала более 2,5 лет. Мы собрали данные по рынку: больше 90% долгов за этот период были погашены", — рассказали в министерстве.

"Туристы, которые больше 2 лет были в подвешенном состоянии, не могли вернуть деньги или использовать их в счет оплаты альтернативной поездки, должны получить свои средства", — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что сейчас ждут предложения от туроператоров по вариантам покрытия задолженности перед туристами. "Уже прорабатываем их с участниками рынка и экспертами", — сообщили в пресс-службе.

Выступая в декабре прошлого года на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России министр экономического развития Максим Решетников заявлял о том, что долг туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки сократится к концу года до 1,5 миллиарда рублей. Он уточнял, что в апреле 2022 года задолженность была на уровне 40 миллиардов рублей, а в октябре она уменьшилась до 10 миллиардов.