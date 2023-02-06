МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Землетрясение в юго-восточной части Турции не затронуло туристическую зону, организованных российских туристов в районе происшествия не было, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Общее число погибших из-за землетрясения в Турции составило 76 человек

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в четыре часа 17 минут утра 6 февраля в провинции Кахраманмараш. В результате разрушения зафиксировали в ряде городов Турции и Сирии, 76 человек, согласно Управлению по ЧС, погибли, 440 — пострадали.

Ломидзе отметила РИА Новости, что землетрясение произошло далеко от туристический зоны, где не было российских организованных туристов.

АТОР в данный момент не обладает информацией о пострадавших россиянах, подчеркнула она, добавив, что происшествие не скажется на спросе на путевки в Турцию.

Посольство России в Турции сообщало, что информации о пострадавших в результате землетрясения граждан страны нет. По словам российского посла в Дамаске Александра Ефимова, дипломатическая служба не располагает данными о пострадавших в Сирии россиянах.

"Мы обзваниваем граждан, чтобы отследить ситуацию, пока такой информации нет", — пояснил он.

Генеральное консульство России в Стамбуле заявляло, что россияне не обращались в дипмиссию в связи с землетрясением.

Землетрясение также ощутили в столице Ливана Бейруте. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, в иракском Багдаде примерно в 4:20 утра чувствовалось "долгое колебание, которое длилось пару минут".