МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Данных о пострадавших в ходе землетрясения на юго-востоке Турции российских туристах не поступало, сообщило Минэкономразвития РФ. Землетрясение в Турции не затронуло туристическую зону, заявили в АТОР

"По оперативной информации туроператоров и посольства России в Турции данных о пострадавших российских туристах в ходе землетрясения на юго-востоке Турции не поступало", — говорится в сообщении.

"В случае необходимости оказания экстренной помощи, для организованных туристов, тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия ассоциации "Турпомощь", — добавляют в ведомстве.

Кроме того, туристы, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.