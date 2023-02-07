МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в пострадавшие от землетрясения провинции Турции в связи с повышенной сейсмической активностью, говорится в сообщении ведомства. Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432

"В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Малатья и регион Газиантеп", — сказано в сообщении.

Минэкономразвития добавляет, что для оказания экстренной помощи для организованных туристов открыта горячая линия ассоциации "Турпомощь" — +7-499-678-12-03. Туристы, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России по телефону +7-495-695-45-45. Телефон горячей линии посольства России в Анкаре для обращений граждан: +90 531-261-64-46.

Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3419 человек погибли, более 20 тысяч пострадали. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440.