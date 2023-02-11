МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Власти рассмотрят предложение туристического бизнеса о снижении суммы страхового вознаграждения и финансового обеспечения для российских туроператоров, занимающихся выездным туризмом в Белоруссию, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с туристическим бизнесом Башкирии. Минэкономразвития поможет туроператорам в расширении автобусного парка

"У нас очень теплые отношения между государствами, растет туристический поток, в связи с чем считаем возможным сделать послабление для российских туроператоров и сделать исключение в отношении Республики Беларусь и внести изменение в федеральный закон", — сказал Решетников, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Глава ведомства отметил, что идет активная работа по реализации союзной программы по синхронизации законодательства в сфере туристской деятельности, она касается "гармонизации государственных отраслевых стратегий развития и государственных программ РФ и Республики Беларусь, унификации норм о деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, унификации норм об эффективности и объеме защиты прав туриста при невозможности исполнения туроператором обязательств по оказанию туристических услуг, унификации норм о доступе субъектов туристической деятельности на рынок туристических услуг".