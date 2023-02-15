МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Туристический налог, который с 1 июня начнут взимать с иностранных туристов в Таиланде, не скажется на спросе на отдых в этой стране со стороны россиян, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. АТОР ждет возвращения туроператорами долгов туристам в первом полугодии

Кабинет министров Таиланда утвердил постановление о туристическом сборе, который начнут взимать с прибывающих в страну путешественников с 1 июня 2023 года, сообщил журналистам во вторник министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан после окончания заседания кабинета. Сбор в сумме 150 бат (около 4,3 доллара) будут взимать с путешественников, прибывающих в Таиланд через морские или сухопутные границы и 300 бат (около 8,6 доллара) с тех, кто прибывает воздушным путем.

"Никаким образом введение курортного сбора на турпоток не повлияет. Тем более что сумма крайне незначительная, а налог будет входить в стоимость авиаперелета. Фактически сам турист ничего платить не должен и не будет", — сказал Мурадян.

Вице-президент АТОР отметил, что собранные с налогов средства пойдут на пользу в том числе иностранным туристам. "Все собранные средства пойдут на такие благие цели, как развитие туристической инфраструктуры и оказание неотложной медицинской помощи туристам, чьи страховые лимиты были недостаточны или тем туристам, у которых отсутствовало страховое покрытие", — подчеркнул он.