МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Спрос в РФ сейчас не нуждается в таких мощных инструментах стимулирования, как туристический кешбэк, сообщил журналистам вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. При этом, как рассказал РИА Новости управляющий директор группы компаний "Слетать.ру" Евгений Данилович, отрасль ожидает, что программа может быть видоизменена и перезапущена в ближайшие год-два. АТОР ждет возвращения туроператорами долгов туристам в первом полугодии

В пресс-службе Минэкономразвития РИА Новости сообщили, что "в бюджете на 2023-2025 годы, внесенном на рассмотрение Правительством России в Государственную Думу в сентябре, не были предусмотрены средства на программы туристического и детского кешбэка". При этом в АТОР отметили, что то, что кешбэка в этом году не будет, не стало неожиданностью для отрасли.

"Это было прогнозируемо с учетом дискуссий о его эффективности и состоянии бюджета, которые велись в разных ветвях власти с конца 2022 года. Этот инструмент стимулирования спроса был беспрецедентно полезным для отрасли в период пандемии и особенно в 2022 году, когда весной продажи ощутимо просели. В этом году, по оценке туроператоров по внутреннему туризму, спрос в таких мощных инструментах стимулирования пока не нуждается, по крайней мере в данный период времени", — сказал Ромашкин.

"В то же время нельзя не отметить социальный аспект этой акции — многие туристы воспринимали его как проявление заботы со стороны государства и как показатель важности внутреннего туризма, путешествий по стране. Поэтому, возможно, в дальнейшем имеет смысл применять туристический кешбэк точечно — в определенных регионах, в пик низкого сезона, либо адресно — с целью поддержки семей с невысоким уровнем дохода", — добавил он. В России подскочил спрос на летние путевки

С этим мнением согласился управляющий директор группы компаний "Слетать.ру". "Мы сейчас видим, что люди уже не ждут кешбэка. Они сезонно начинают покупать туры. Продажи постепенно повышаются. При этом мы всегда говорили о том, что кешбэк — хороший инструмент и мы будем рады, если он будет. Но ситуации разные. В данный момент, предполагаю, что этот механизм в течение года или двух перезапустят и видоизменят, потому что он был действительно работающим", — сказал Данилович.

Он отметил, что программа путем существенного удешевления стоимости путевок мотивировала людей покупать путевки по России. "Со стартом каждого этапа кешбэка у нас происходил рост продаж, практически четырехкратный, относительно предыдущих недель. Это популяризировало и организованные поездки по России, которые благодаря программе выросли в 1,5-2 раза. Кешбэк также позволял людям заранее спланировать свой отдых", — добавил глава компании.