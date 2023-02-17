МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития России и Ингушетия разрабатывают план развития курорта "Армхи", сообщается на сайте министерства. Правительство выделит более шести миллиардов рублей на развитие туризма

Новую концепцию проекта планировки курорта от Кавказ.РФ и Института Генплана Москвы обсудили на совещании под председательством замминистра экономического развития Сергея Назарова в рамках его рабочей поездки в Северо-кавказский федеральный округ.

"Армхи" уже сегодня играет важную роль в развитии туризма Республики Ингушетия… При этом мы видим ряд сдерживающих факторов — статус приграничной зоны, отсутствие необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, а также актуальных активностей для разных целевых аудиторий. Курортом необходимо комплексно заниматься и сегодня вместе с правительством Ингушетии и инвесторами мы обсудили дальнейшее движение по этому вопросу", — приводятся в сообщении слова Назарова.

В рамках концепции предполагается планировка горнолыжной, коммерческой, инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе увеличение горнолыжных трасс до 10,2 километра и на одну тысячу мест размещения, а также обеспечение их современными подъемниками. В экстрим-парке будут созданы тематические зоны с разными видами спортивных развлечений. Проект также предусматривает размещение в горах объектов спортивного назначения, туристического сервиса и палаточного лагеря.

"Помимо перспективы привлечения любителей активного отдыха, "Армхи" обладает предпосылками для развития исторического туризма, располагаясь среди прекрасного горного ландшафта… В 2023 году планируется подписать протокол о намерениях, разработать мастер-план проекта, подписать соглашение о внебюджетных инвестициях и начать проектные работы. Завершить все работы по строительству проекта планируем в 2027 году", — отметил председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин.

Гендиректор компании Кавказ.РФ Андрей Юмшанов добавил, что новая концепция позволит увеличить зимний сезон более чем в полтора раза, с 70 до 120 дней, а также равномерно загрузить курорт в течение года.