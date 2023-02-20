МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российские туристы могут стать лидерами потока на курорты Китая к осенне-зимнему сезону при условии полного восстановления авиаперевозок между РФ и КНР, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. В АТОР оценили влияние туристического налога в Таиланде на спрос

Он назвал долгожданным возобновление китайской и российской стороной межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года, которое было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Об этом ранее в понедельник сообщило РБК со ссылкой на Минэкономразвития.

"Если та постпандемийная политика, которую сейчас демонстрирует Китай (а это полное игнорирование локальных ковид-вспышек в городах) будет продолжена, то авиарейсы возобновятся не только с российской стороны. Китайские авиаперевозчики также будут заинтересованы в восстановлении в полном объеме полетов в РФ. При таких условиях лучшим прогнозом будет то, что наши туристы к осенне-зимнему сезону станут лидерами потока на китайские курорты и в крупные города", — сказал Мурадян.

"Сейчас есть все предпосылки того, что к летнему сезону китайский турпоток (в Россию — ред.), как минимум, вернется в том привычном виде, в котором был раньше. И это связано в первую очередь с тем, что сами жители Китая настроены к России весьма благоприятно. Здесь работает их китайская платежная система Union Pay, которая в свое время была большой проблемой для использования на территории РФ", — продолжил он.

При этом вице-президент АТОР озвучил проблему, которую также необходимо решить прежде всего. "Это то, что китайских туристов в России до пандемии обслуживали преимущественно китайские компании, имеющие российский юридический статус, и доступа к ним реальных игроков внутреннего туризма практически не было", — рассказал он.

Об этом в своем телеграм-канале написала и экс-глава Ростуризма Зарина Догузова. "Быстро вернуться к доковидным показателям не получится. На это может уйти минимум 3 года. За это время нужно завершить обеление этого сегмента рынка, чтобы деньги от посещения китайскими туристами России оставались в стране. Также необходимо увеличивать количество платежеспособных китайских туристов, чтобы увеличивался средний чек и, соответственно, росли доходы российского бизнеса", — написала она. Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых турпоездках

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что сообщение о возобновлении действия соглашения о безвизовом обмене туристами между Россией и Китаем по факту не означает начала работы по отправке туристов как с одной, так и с другой стороны, турбизнес РФ ждет дату возобновления таких поездок.

Ранее в понедельник РБК со ссылкой на Минэкономразвития сообщило, что межправительственное соглашение между Россией и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие после приостановки в связи с пандемией коронавируса. Минэкономразвития РФ в ближайшее время ожидает от министерства культуры и туризма КНР актуализированный список китайских туркомпаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения.

"Сообщение о возобновлении действия соглашения о безвизовом обмене туристами между Россией и Китаем по факту не означает начала работы по отправке туристов как с одной, так и с другой стороны. Дата возобновления таких поездок не названа пока. В настоящее время происходит урегулирование ряда технических вопросов, один из главных в этом перечне — обмен списками уполномоченных туроператоров", — сказала Ломидзе.

"Согласно имеющейся информации от Минэкономразвития, российский регулятор ожидает такой список от китайских коллег. Однако необходимо понимать, что даже предоставление списка не будет означать возобновления безвизовых поездок, пока обе стороны не договорятся и не обнародуют дату — с какого момента можно начать формировать группы по безвизовому обмену", — добавила глава АТОР.