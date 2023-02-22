МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Введение для граждан 19 стран шестимесячных туристических виз в Россию, оформляемых на основании подтвержденной брони в отеле, вряд ли будет способствовать увеличению потока классических туристов в страну, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Облегчение визового режима увеличило спрос бизнес-туристов из КНР и Индии

Правительство России утвердило перечень из 19 государств, граждане которых могут получить визу на 6 месяцев на основании подтверждения брони в отеле, соответствующее распоряжение в понедельник было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В перечень вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.

"Нововведения вряд ли приведут к росту количества классических туристов в России. Турпоток сейчас сдерживают в основном не визовый вопрос, а отсутствие прямого авиасообщения с большинством стран и невозможность использовать в России карты Visa и Mastercard иностранных банков. Кроме того, вызывает у экспертов вопросы и сам список стран", — сообщили в АТОР.

Вице-президент ассоциации Артур Мурадян отметил, что нововведение, вероятно, направлено на облегчение бизнес-поездок, в том числе для торгового обмена. "В данном случае наибольший потенциал у Китая, Индии, Турции. Для повторных туристов шестимесячный срок визы неудобен. Высокий сезон в России проходит летом, а значит, было бы удобно получить визу, например, на 2 года", — сказал он.

Вместе с тем представители туристического рынка отмечают, что готовы возобновить прием иностранных туристов "хоть завтра" – инфраструктура для этого есть, программы подготовлены. "Поэтому если государство будет способствовать расширению не только визового вопроса, но также международной маршрутной сети, шансы России принять в 2023 году гостей несколько увеличатся", — заключили в АТОР.