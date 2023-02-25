МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития в 2023 году обновит правила субсидирования строительства модульных отелей, особое внимание будет уделено проектам, реализующимся в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа, говорится в сообщении ведомства. Эксперты оценили загруженность московских отелей в 2022 году

Там рассказали, что министр экономического развития Максим Решетников во время рабочего визита в Иркутскую область посетил особую экономическую зону ТРК "Ворота Байкала" и пообщался с её резидентами, предпринимателями региона. "В ходе встречи Максим Решетников заявил, что Минэкономразвития в 2023 году обновит правила субсидирования строительства быстровозводимых модульных гостиниц и льготного кредитования строительства отелей и многофункциональных комплексов под 3%-5% в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В конкурсных отборах планируется присваивать дополнительные баллы проектам в особых экономических зонах туристско-рекреационного типа", — рассказали в ведомстве.

"Прорабатываем совместно с бизнесом и регионами вопрос того, чтобы приоритетными территориями для субсидирования строительства модульных гостиниц и льготного кредитования стали резиденты ОЭЗ туристско-рекреационного типа", — заявил Решетников, слова которого привели в сообщении пресс-службы.

В ведомстве пояснили, что создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа направлено на решение вопроса ускоренного развитие туризма в живописных и востребованных туристами регионах России за счет введения специальных льготных условий. Там отметили, что, в частности, строительство туристических объектов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории вне населенных пунктов разрешено только в особых экономических зонах.