МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Россияне в этом году настроены не только отправиться в путешествия по городам страны и на море, но и не против поехать в гастротур и вкусно поесть — такой досуг планируется у 7% граждан, говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту.ру", которое есть у РИА Новости. Названы самые востребованные у россиян туристические направления на весну

Сервис выяснил, на какие путешествия настроены в этом году россияне. В исследовании приняли участие 1,4 тысячи человек. "Больше всего путешественников привлекают прогулки по красивым городам: 18% ответили, что они хотят любоваться архитектурой. Следующий по популярности вариант — активные туры по России: сплавы, треккинг, велопоходы. Такому варианту отпуска в этом году отдают предпочтение 16% респондентов. Столько же настроены на отпуск на море в России", — рассказали аналитики.

"Около 8% опрошенных мечтают в этом году пожить в глэмпинге или палатке, главное — на природе. А 7% хотели бы поехать в гастротур и просто вкусно поесть. Столько же (7%) респондентов выберут образовательную поездку с музеями, выставками и экскурсиями", — рассказали в сервисе.

Там добавили, что примерно каждый десятый респондент (11% голосов) нацелен на заграничные пляжи и экзотические направления: Мальдивы, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и другие варианты.

По данным исследования, в Европу планируют поехать 7% опрошенных. Страны ближнего зарубежья, в числе которых Армения, Грузия и Узбекистан, будут открывать 6% респондентов. А еще 4% отправятся в круиз.