МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Сервис для планирования поездок "Яндекс Путешествия" запустил приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру, в нем доступно более миллиона номеров, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Яндекс" стал самой дорогой компаний рунета

"У "Яндекс Путешествий" появилось мобильное приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру. Сейчас в нем доступно более миллиона отельных номеров с реальными фотографиями и отзывами пользователей, а также маршруты от сотен авиакомпаний", — сообщили в компании.

Там уточнили, что приложение обеспечивает круглосуточную поддержку пользователей в чате. Для поиска отелей также есть фильтры, помимо этого пользователи смогут найти в приложении информацию о путешествии, узнать прогноз погоды на нужные даты и получить рекомендацию проводимых мероприятий в выбранной локации.

"Сейчас потребность в надежном инструменте для бронирования отелей выросла как никогда: только в 2022 году число таких заказов у нас напрямую выросло в 10 раз. Поэтому мы запустили удобное приложение… В нем также можно найти дешевые авиабилеты", — сказал директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.