МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Очередные санкции в отношении банков РФ, объявленные в конце февраля, могут привести к росту цен на зарубежные путевки в летнее время, однако большинство туроператоров уже сформировали собственные каналы платежей в ряде стран, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. В ЕС отметили, что европейские санкции не носят экстерриториальный характер

США и ЕС на прошлой неделе ввели новые ограничения против ряда российских кредитных организаций. Под американские санкции попали в том числе "Уралсиб", "Зенит", "Санкт-Петербург", МТС-банк и Уральский банк реконструкции и развития, а под европейские — Росбанк, Альфа-банк и "Тинькофф".

"То давление, которое оказывается на российский банковский сектор под санкциями, в первую очередь, влияет на простых граждан. Ведь и карты Union Pay, которые многие так стремились приобрести, также перестают действовать в ряде стран, куда туристы предпочитали летать без наличных средств. По моему прогнозу, ситуация может ухудшиться к лету и повлиять на конечную стоимость туристического продукта. По всей видимости, дальнейшего роста не избежать", — сказал Мурадян.

"Говоря о последних санкциях в отношении банковского сектора РФ, нужно посмотреть на всю эту ситуацию прагматично. Платежи за границу, особенно в арабские страны, практически остановлены. По сути, за исключением одного Райффайзенбанка, все остальные, так или иначе, оказались под западными санкциями", — добавил он.

Вместе с тем вице-президент АТОР отметил, что за прошедший год большинство туроператоров уже сформировали собственные каналы платежей через Турцию, Ближний Восток и Казахстан. "Это говорит об определенном уровне стабильности и паниковать туристам не стоит", — добавил он.