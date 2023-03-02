МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали второй по популярности страной у россиян для выездного туризма по итогам 2022 года, больше всего визитов отечественные путешественники в этот период совершили в Дубай, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Каждый восьмой турист в России бронирует отель за несколько дней до поездки

"ОАЭ стали второй после Турции самой посещаемой российскими туристами страной по итогам 2022 года. Всего здесь отдохнуло около 1,1 миллиона россиян и две трети из них — в Дубае", — рассказали в ассоциации. Там уточнили, что Дубай в 2022 году принял 758 тысяч туристов из РФ.

"Российский рынок занял пятую строчку в общем рейтинге поставщиков туристов в Дубай по итогам года. В сравнении с 2021 годом Россия потеряла несколько позиций рейтинга, ранее занимала 3 место, но при этом турпоток в абсолютных цифрах практически удвоила…. В 2021 году Дубай посетили 444 тысячи туристов из России", — добавили в АТОР.

Говоря о других эмиратах, в АТОР рассказали, что турпоток в Абу-Даби из России в 2022 году был в 3 раза больше, чем в 2021 году, и всего на 7% отставал от уровня допандемийного 2019 года. Всего эмират Абу-Даби за 2022 год принял 74 тысячи туристов из России. А эмират Рас-эль-Хайма в прошлом году принял рекордные 107 тысяч российских туристов. Это почти на 20% больше, чем в допандемийном 2019 году, и на 40% больше, чем в 2021 году. Товарооборот между Россией и ОАЭ за три года вырос в пять раз

По прогнозам экспертов, в этом году ОАЭ останется одним из главных туристических направлений для россиян, но первенство по итогам года все равно сохранится за Турцией. "Скорее всего, ОАЭ снова закрепятся на втором месте по итогам 2023 года. Таиланду с его объемом перевозки пока тяжело конкурировать с Эмиратами в зимнем сезоне", — отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

При этом Мурадян прогнозирует, что туроператоры в 2023 году в целом сохранят летние объемы перевозки в Эмираты, а некоторые даже увеличат их в сравнении с допандемийными показателями. По его мнению, также продолжится рост турпотока по всем эмиратам, в том числе в Абу-Даби, Рас-Аль-Хайму, Фуджейру, а Дубай по-прежнему останется лидером для бизнес-поездок и путешествий с целью отдыха.