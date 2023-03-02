МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российские туроператоры не наблюдают всплеска интереса к покупке лекарств в Турции – аптечный шопинг в этой стране давно популярен у россиян, заявили журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Врач назвала лекарства, которые должны быть в офисной аптечке

В конце февраля — начале марта СМИ стали сообщать, что россияне начали массово ездить в Турцию для закупки лекарств, а посещение аптек теперь является неким отдельным видом туризма – "аптечным". Более того, сообщалось, что на туристическом рынке уже формируются "аптечные туры".

"Популярна ли Турция как место покупки лекарств у туристов? Безусловно, да. Но, как говорят все опрошенные крупные туроператоры, работающие на турецком направлении с миллионами туристов, интерес к регулярному посещению турецких аптек у россиян, отдыхающих в этой стране, сложился давно, еще до пандемии", — сказали в АТОР.

"Российские туристы в очереди в аптеке в курортном поселке провинции Анталья, скупающие лекарства для того, чтобы привезти их в Россию – это вполне типичное явление, которое можно было наблюдать и в 2020, и в 2021, и в прошлом году, в этом никогда не было ничего удивительного. В этом году туроператоры не наблюдают какого-то явного "всплеска" этого и без того стабильного и ровного интереса", — добавили в ассоциации. ОАЭ заняли второе место среди популярных у российских туристов стран

При этом там подчеркнули, что в России не существует ни "аптечного туризма", ни "аптечных туров". "Покупка лекарств для личного пользования в Турции осуществляется туристами, во-первых, самостоятельно, а во-вторых, только как разновидность личного шопинга, сопутствующего их отдыху", — сказали в АТОР.

"Туроператорами не предлагаются "аптечные туры" в Турцию по типу некогда популярных "вакцинных" или "карточных". Если такие предложения и есть – то не от туроператоров, а от лиц, занимающихся незаконной туроператорской деятельностью, за которую предусмотрена административная ответственность в виде крупных штрафов", — заключили в ассоциации.