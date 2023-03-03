МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Порядка 400 тысяч новых гостиничных номеров необходимо построить для увеличения туристического потока по России до 140 миллионов поездок к 2030 году, заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков на стратегической сессии по туризму в ходе Красноярского экономического форума. Число туристов, посетивших ООПТ, за год выросло на треть

"На наш взгляд, 4 брендовых продукта и 16 туристско-рекреационных зон (вошли в нацпроект по туризму — ред.) — это прекрасные цифры, но они не говорят, сколько там будет туристов и какую площадь займут 16 туристско-рекреационных зон. Нам важно, чтобы регионы работали над тем, чтобы давать землю под туризм. Что касается гостиниц и номеров, то тут нужно цифры сбалансировать с прогнозным туристическим потоком", — сказал Вахруков.

Он добавил, что была замечена серьезная проблема с метриками. Например, с тем, кто, как и где считает количество номеров. По данным Росстата, "в России больше миллиона гостиничных номеров. По классифицированному реестру, который мы ведем, 770 тысяч… Когда разрабатывали нацпроект ставили себе цель — увеличить число гостиничных номеров на 200 тысяч, но мы понимаем, чтобы реально в два раза увеличить туристический поток нам нужно 400 тысяч новых номеров к 2030 году".

По мнению замминистра, для вовлечения как можно большего количества людей в туризм необходимо повышать его доступность, в том числе за счет строительства модульных отелей. "Мы видим общую стратегию не только по Сибири, но и по стране, в том, что нам нужно как можно больше людей вовлекать в туризм и единственный прорывной момент для этого — повышение доступности туризма. И это не та стратегия, которая была два, три и даже год назад", — сказал он.

"Мы должны строить и поддерживать доступные средства размещения. Это гостиницы 2-3, может быть, 4 звезды, которые в перспективе будут доступны большем числу людей. Мы должны концентрироваться на развитии транспортной доступности, а это значит развивать туризм в радиусе 500, 600 до 1 тысячи километров вокруг крупных городов", — указал Вахруков.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" (куратор — вице-премьер Дмитрий Чернышенко), предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.