МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Экваториальную Гвинею в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой до ее нормализации, говорится в сообщении министерства. Россия может помочь Африке решить проблемы с энергетикой, считает эксперт

"По информации, полученной от посольства Российской Федерации в Республике Экваториальная Гвинея, Минэкономразвития рекомендует воздержаться от поездок в данный регион в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой до ее нормализации", — сообщили в Минэкономразвития.

В середине февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что власти Экваториальной Гвинеи объявили о первой в истории вспышке вируса Марбург.