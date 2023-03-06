МЭР рекомендовало воздержаться от поездок в Экваториальную Гвинею
Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Экваториальную Гвинею
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МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Экваториальную Гвинею в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой до ее нормализации, говорится в сообщении министерства.
"По информации, полученной от посольства Российской Федерации в Республике Экваториальная Гвинея, Минэкономразвития рекомендует воздержаться от поездок в данный регион в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой до ее нормализации", — сообщили в Минэкономразвития.
В середине февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что власти Экваториальной Гвинеи объявили о первой в истории вспышке вируса Марбург.
https://1prime.ru/tourism/20230306/839990430.html
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