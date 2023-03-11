МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Система электронных виз для иностранных туриcтов, запуск которой был заморожен в 2020 году из-за пандемии коронавируса, будет запущена до конца 2023 года, также скоро завершится разработка системы платежных карт для иностранных туристов, заявила директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Татьяна Шаршавицкая. В АТОР оценили введение шестимесячных туристических виз в Россию

"Мы с вами понимаем, что пока сохраняются визовые ограничения и электронные визы пока не работают. Но как отраслевой регулятор могу сказать, что мы сейчас с этим работаем, и у нас есть понимание, что в этом году электронные визы заработают", — сказала Шаршавицкая в ходе пленарной сессии V Всероссийского конгресса турагентов.

Кроме того, она рассказала о подробностях работы системы платежных туристических карт, которые позволят иностранным туристам в России проводить безналичные платежи. "Нами сейчас уже на финальном этапе решается проблема платежей — так называемая "карта туриста". В весеннюю сессию (Госдумы — ред.) заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина. Соответственно, иностранный гражданин вне зависимости от дружественности или недружественности страны сможет получить карту в месте своего основного пребывания для того, чтобы забронировать номер в отеле из своей страны и уже в России пользоваться ею как платежным инструментом", — указала Шаршавицкая.