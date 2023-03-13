МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Отказ от туристического сбора не только избавит отельеров от дополнительной административной нагрузки, но не приводя к снижению заполняемости гостиниц будет позитивен и с точки зрения имиджа туристических направлений, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). МЭР сообщило, когда заработают электронные визы для иностранных туристов

Депутат Госдумы РФ Андрей Марков отозвал проект о туристическом сборе. Информация об этом появилась в соответствующем документе в думской электронной базе. Согласно этому законопроекту, субъекты РФ могли бы самостоятельно, на основе предложений муниципальных образований, принимать решение о введении такого сбора, а также определять его размер, но он не должен превышать 100 рублей.

"Отказ от туристического сбора пойдет на пользу туротрасли. Например, это избавит отельеров от дополнительной административной нагрузки и не приведет к снижению заполняемости гостиниц из-за оттока туристов в частный сектор, где этот налог по-прежнему не собирают", — считают в ассоциации.

Там также привели слова вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, который отметил, что даже если не брать в расчет низкую или отрицательную экономическую эффективность курортного сбора, всегда нужно помнить о его имиджевом влиянии на туристическое направление. "Пусть сумма и небольшая, но путешественники задумываются: вот мы приехали, заплатили за путевку и еще региону что-то "должны". Но региону надо им, вообще-то, спасибо сказать, а не брать с них деньги", – сказал он.

По мнению Ромашкина, вместо этого региональные власти должны искать способы увеличить прямые доходы от туризма: "больше средств размещения, больше гостей – больше выручка туристических предприятий, налогов и, соответственно, больше поступлений в бюджет".

Он также подчеркнул, что решать проблему развития туристической инфраструктуры только за счет туристов, которые приезжают на отдых, непродуктивно. "Собираемых средств на решение серьезных проблем все равно не хватит", — заключил он.