МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Усложнение визового режима на Бали существенно ударит по турпотоку из России, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли, выразив надежду, что предложение об отмене визы по прибытии для граждан страны властями Индонезии не будет поддержано. Российские туристы теперь могут оформить визу в Эфиопию по прибытии

Губернатор индонезийской провинции (острова) Бали Вайян Костер предложил отменить "визы по прибытии" (получаемые по упрощенным правилам) для россиян и украинцев "в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства", сообщил индонезийский новостной портал SINDOnews.

"Введение такого рода ограничений, как отмена визы по прибытии для российских туристов существенно ударит по турпотоку на этом направлении", — сказал агентству вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

С этим согласилась и эксперт туроператора ITM group Ирина Юрина. "Безусловно, если визы по прибытии отменят, это может отрицательно сказаться на потоке туристов. Однако все будет зависеть от условий выдачи и стоимости визы. Мы со своей стороны запросили официальные пояснения в министерстве по туризму. Будем надеяться, что это просто рекомендация губернатора, и граждане РФ и Украины смогут и далее получать визы по прилету. На текущий момент никаких изменений нет, виза по прилету доступна по стоимости 35 долларов", — указала она.

"Нужно отметить, что на данный момент большинство туристов планирует поездки на остров заранее, процент last minute бронирований крайне невелик — перевозки на Бали немного, и накануне вылета билетов чаще всего просто нет. Поэтому, если виза будет оформляться легко и стоить не дороже визы по прибытии, снижения потока на остров можно не ожидать", — добавил директор по развитию туроператора ITM group Анатолий Зубенко.

Мурадян, в свою очередь, считает, что если предложение будет принято, то визу, вероятно, нужно будет оформлять электронно, а стоить она может порядка 270 долларов на человека. "Надеемся, что руководство Индонезии, как дружественного государства, сочтет такое предложение дискриминационным и не примет его", — добавил он. А вопрос незаконной иммиграции, который поднимает губернатор, касается и других иностранных туристов, "это системная проблема всей Юго-Восточной Азии, и отменой виз его не решить", заключил Мурадян.