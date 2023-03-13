МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Туристический поток по итогам текущего года по России может приблизиться к показателям 2019 года, когда по стране путешествовало порядка 65 миллионов человек, заявил в ходе пленарного заседания выставки "Интурмаркет" заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Аэрофлот" запустит рейсы в Анталью из трех городов

"В целом по стране у нас 61 миллион поездок по итогам (2022 — ред.) года, это на 4 миллиона больше, чем год назад. Отрасль постепенно восстанавливается до доковидного уровня. Надеемся, что в этом году мы точно приблизимся к тому, что было в 2019 году, а он был для отрасли одним из самых лучших", — сказал Вахруков.

При этом он отметил, что рост турпотока по РФ сдерживает недостаточное количество номерного фонда. Вахруков отметил, что ведомство в ближайшее время сконцентрируется на наращивании номерного фонда.

В 2019 году турпоток по России составлял порядка 65 миллионов поездок. По итогам прошлого года этот показатель вырос по сравнению с 2021 годом на 8%. Об этом в конце декабря сообщил министр экономического развития Максим Решетников.