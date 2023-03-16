МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Рост турпотока в Крым в этом летнем сезоне, с мая по октябрь, может составить 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из презентации, которую представил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в ходе Международной выставки "Туризм и индустрии гостеприимства" (MITT). Крымские отели запустили скидки для туристов

Согласно презентации, прогноз на летний сезон 2023 года по направлениям следующий: рост турпотока в Крым составит 15%, в Дагестан — 35%, в Анапу — 25%, в Геленджик — 23%.

"Мы видим, что с 1 марта Крым пошел в рост над графиком 2022 года. Почему это произошло? В этот момент продажи год назад были невелики по Крыму и более важный фактор — в прошлом году мы видели и по Крыму и по другим закрытым аэропортам длительное ожидание туристов, что самолеты все-таки полетят. Вот эта транспортная неопределенность мешала туристам очень долго: в марте, апреле, мае… 4-5 месяцев туристы верили, что полетят. Это затормозило продажи первой половины года", — сказал Ромашкин.

"Ожидаю, что в этом году, когда транспортная определенность есть — да, она жесткая — самолетов не будет, но она есть — туристы могут планировать свой отдых. Убежден, что первая половина года по Крыму и Анапе будет лучше, чем год назад", — добавил он.