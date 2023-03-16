МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Траты россиян на туристические поездки как по России, так и за рубежом в 2022 году выросли на 20% по сравнению с предшествующим годом, в первую очередь за счет роста цен на перевозку, заявила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Российские туроператоры оценили отказ от туристического сбора в стране

"В среднем объем расходов на туристические услуги, приобретенные у туроператоров и турагентов, в сравнении с 2021 годом вырос на 20%", — сказала Ломидзе в кулуарах международной выставки "Туризм и индустрии гостеприимства" (MITT). Она отметила, что в этом году рост затрат продолжится.

По данным главы АТОР, сильнее всего подорожала перевозка. В частности, стоимость автобусной перевозки по России выросла в регионах почти в два раза. "Стоимость перевозки в рамках поездки увеличилась. Автобусы в разных регионах выросли от 30% до 100%, а самолеты в зависимости от направления. Дешевых билетов нет", — указала она.

Ломидзе привела в пример внутриевропейскую перевозку, где за месяц можно приобрести перелет за 50 евро на человека на лоукостер без багажа в один конец. "У нас нет таких цен нет вообще", — подчеркнула она.