МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Два крупных туроператора, Fun&Sun и Anex Tour, продлили чартерную программу в Таиланд на летний сезон, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В компаниях РИА Новости уточнили, что продление перевозки связано с высоким спросом на направлении. Таиланд планирует расширение крупных аэропортов

"Вслед за Fun&Sun о продлении чартерной программы в Таиланд на летний сезон объявил туроператор Anex Tour. Эти компании вместе будут грузить борта авиакомпании Red Wings на маршруте Москва – Паттайя (Утапао)… Таким образом, уже два туроператора предложат своим клиентам летний Таиланд на чартерах", — сообщили в ассоциации.

Там уточнили, что полетная программа Anex Tour в Паттайю стартует 1 мая, а Fun&Sun присоединится позже — с 29 мая. Завершится чартерная программа 28 октября. Летать в Паттайю из Москвы (Домодедово) Red Wings будет два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

В Anex Tour РИА Новости сообщили, что продление программы связано с высоким спросом. "Туристы спрашивают — где Азия на лето. Поэтому как только появилась возможность летать туда чартерно, мы оперативно рассчитали туры и сегодня открыли продажи. Первые заявки уже есть", — рассказали в компании.

В пресс-службе Fun&Sun согласились с этим мнением, отметив, что ранее популярные зимние направления становятся круглогодичными.