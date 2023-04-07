МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Некоторые туроператоры снизили цены на размещение в ряде отелей Турции на 10-15% по сравнению с предыдущей неделей, рассказала журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В АТОР спрогнозировали рост турпотока в Крым в летнем сезоне

"Очень сложно что-то прогнозировать, но могу сказать, что у некоторых туроператоров за последнюю неделю мы видим снижение цен на порядка 10-15% на некоторые объекты на лето (по Турции — ред.). То есть я порекомендовала бы туристам мониторить цены, потому что спрос на Турцию неравномерный", — указала Ломидзе.

Она отметила, что Турция будет летом лидером среди направлений. Однако некоторые отели могут не досчитаться туристов. "В Турции некоторые объекты не досчитываются туристов, потому что они слишком подняли цену. То есть она стала невозможна для нашего туриста, который ориентируется на определенный, может быть, не самый премиальный уровень отдыха", — пояснила глава АТОР.

"Турция всегда была самым доступным направлением в последние годы, потом Египет. И слишком высокая цена, она просто отпугнет. Поэтому я думаю, что в Турции будут цены колебаться: на какие-то периоды повышаться, а когда-то снижаться", — уточнила она.