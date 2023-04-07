МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Спрос на туры внутри России на майские праздники в 2023 году увеличился на 50% в сравнении прошлым годом, несмотря на то что цены выросли на 15%, рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В АТОР спрогнозировали рост турпотока в Крым в летнем сезоне

"Даже с учетом повышения цен, которое внутри страны составляет на майские праздники порядка 15% без учета билетов, внутри России спрос достаточно высокий. В сравнении с прошлым годом: Турция — плюс 40%, по России — плюс 50%", — сообщила Ломидзе.

При этом она добавила, что такая динамика не говорит об ажиотаже, потому что в прошлом году на майские праздники "была очень низкая база".

По словам Ломидзе, сейчас самыми популярными направлениями у путешественников по России являются Краснодарский и Ставропольский края. В Санкт-Петербурге на майские праздники забронированы 50% отелей.

Среди зарубежных направлений у россиян лидирует Турция, добавила исполнительный директор АТОР.