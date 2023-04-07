МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Среди россиян нет повышенного спроса на оформление шенгенских виз, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. АТОР зафиксировала рост спроса на туры внутри России на майские праздники

По ее словам, ажиотажный спрос наблюдался в прошлом году, однако сейчас путешественники не спешат оформлять документы для заграничной поездки.

"За три месяца подавать документы не имеет смысла, но и за неделю — тоже нет", — пояснила Ломидзе, отметив, что в среднем оформление шенгена занимает три недели.

В настоящее время россияне могут получить визы на длительный срок в Грецию, Францию, Италию, Испанию, Австрию, Венгрию и на Кипр, при этом европейские визы пользуются низким спросом. АТОР сообщила о снижении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор АТОР допускает, что снижение турпотока поспособствовало решению проблем в консульствах, которые занимались выдачей виз в конце прошлого года.

Вместе с тем Ломидзе подчеркнула, что правила выдачи остались такими же, как и в прошлом году, поэтому у россиян остаются возможности для оформления документа на долгий срок.