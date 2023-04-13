МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российские туроператоры продлили чартерные и блочные полетные программы в Венесуэлу на летний сезон, благодаря этому направление для туристов из России впервые станет круглогодичным, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). АТОР не увидела ажиотажного спроса на шенгенские визы у россиян

"Туроператор Pegas Touristik продлил свою полетную программу в Венесуэлу (остров Маргарита) на лето, таким образом, направление впервые стало круглогодичным. Рейсы будут выполняться в партнерстве с авиакомпанией Nordwind (цепочки 10-11 ночей)", — сообщили в ассоциации.

Свои блочные программы на рейсах венесуэльской компании Conviasa из Москвы на остров Маргарита на летний сезон продлили также туроператоры "Интурист" и Tez Tour.

В АТОР уточнили, что Tez Tour, из-за высокого спроса, с мая количество кресел в блоке на рейсах Conviasa практически удвоил. Блочная полетная программа туроператора на текущий момент запланирована до 20 августа.