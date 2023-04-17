МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Отделение министерства юстиции и прав человека на Бали установило вдоль трасс рекламные щиты с надписями на русском языке, которые предупреждают туристов о последствиях работы в Индонезии по туристической визе, сообщил местный портал Kompas. Власти Таиланда предупредили туристов о тюремном сроке за ввоз фруктов

"Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд", — гласит дословный перевод на билборде. Данный текст также продублирован в переводе на английский язык.

Глава отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара Путу Сухендра Треснадита, пояснил, что билборды являются обращением к иностранным туристам. По его словам, в качестве туристов иностранные граждане не допускаются к работе в Индонезии.

"Если иностранец нарушает правила, его могут депортировать и запретить ему въезд", —пояснил Треснадита. СМИ: россияне стали лидерами среди иностранных туристов, посетивших Анталью

По его словам, использование на билбордах русского языка в дополнение к английскому связано с большим количеством русских иностранцев на Бали. "Ожидается, что с рекламными щитами на русском языке они смогут легко понять содержание обращения", — поясняет издание.

Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 человек, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил туристической визы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало российских туристов соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.