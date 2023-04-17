МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Цены на туры по России не вырастут в случае подорожания авиабилетов, так как чаще всего путешественники бронируют у туроператоров только размещение, но на стоимость отдыха в целом это все же повлияет, заявила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. МЭР и ФАС договорились о мониторинге цен на туристические услуги

Ранее в понедельник замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик на совещании Минэкономразвития сообщил о том, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15-30% без субсидий авиакомпаниям.

"Мы не видим оснований для паники, потому что это касается не всех направлений, не всех дат и это не вообще на всю перевозку по России", — сообщила Ломидзе.

По ее словам, повышение на 15% связано с высоким спросом "в определенных направлениях на определенные даты". При этом если рост на 30% начнет отпугивать потребителей, то цена снизится.

Ломидзе также подчеркнула, что те туристы, которые отдыхают внутри страны, как правило, бронируют размещение через туроператоров, а транспорт выбирают сами. Также туроператоры отмечают растущую долю автомобилистов.

"На стоимость турпакета, реализуемого туроператором, повышение стоимости транспорта по факту не повлияет. Но, безусловно, это повлияет на стоимость отдыха в целом для потребителей", — заключила она.